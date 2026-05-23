Final karşılaşması Türkiye’nin dört bir yanında büyük heyecanla takip edilirken, Trabzon’da ise binlerce taraftar meydanlarda bir araya gelerek dev ekranda maçı izledi.

Trabzon Meydanı’nda Büyük Coşku

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon Meydanı’na kurulan dev ekran, final heyecanının merkezi oldu. Saatler öncesinden alana gelen taraftarlar, ellerinde bayraklar ve atkılarla takımlarına destek verdi.

Maç boyunca marşlar ve tezahüratlar eşliğinde büyük bir atmosfer oluşurken, Trabzonspor’un golleri sonrası meydanda adeta bayram havası yaşandı. Taraftarlar meşaleler yakarak uzun süre kutlamalara devam etti.

Şampiyonluk Sonrası Şehirde Kutlamalar

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Trabzon’da coşku doruğa ulaştı. Taraftarlar bayraklarla şehir turu atarken, araç konvoyları ve korna sesleri kutlamalara eşlik etti. Yediden yetmişe her yaştan taraftarın katıldığı kutlamalarda şehir bordo-mavi renklere büründü.

Trabzonspor Tarihine 10. Türkiye Kupası

TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Türkiye Kupası’nı müzesine götürerek önemli bir başarıya daha imza attı. Bu sonuçla bordo-mavililer, Türkiye Kupası tarihindeki 10. şampiyonluğunu elde etti.