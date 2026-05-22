EGO Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı süresince Ankara’da otobüs, metro ve ANKARAY’ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Ankara’da vatandaşların bayramda ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir karar alındı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY, 27 Mayıs 2026 Çarşamba saat 06.00’dan itibaren ücretsiz olacak.

Ücretsiz ulaşım uygulaması 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

Bayram süresince başkentte toplu taşıma hizmetlerinin yoğunluğa karşı kesintisiz şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.