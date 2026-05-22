Resmi Gazete’de yayımlanan ilk kanuna göre, 6 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu anlaşma kapsamında Türkiye’nin, Somali’ye yönelik ayni destek ve iş birliği faaliyetlerinin hukuki altyapısı güçlendirilmiş oldu.

OECD İstanbul Merkezi Protokolü Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer kanun ise, 10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Yenilenmesine İlişkin Protokol” oldu.

Organisation for Economic Co-operation and Development ile yapılan protokolün, 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanmasının uygun bulunduğu bildirildi.

Resmi Gazete Kararları Yürürlüğe Girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kanunlarla birlikte, hem Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni bir adım atıldı hem de OECD İstanbul Merkezi’nin faaliyetlerine ilişkin süreç resmiyet kazandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararların yürürlüğe girmesiyle birlikte, uluslararası iş birliği ve diplomatik ilişkiler kapsamında önemli düzenlemeler hayata geçirilmiş oldu.