634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle site ve apartman yöneticileri, yeniden değerleme oranının üzerinde aidat artışı yapamayacak. Eğer bu oranın üzerinde bir zam yapılması gerekiyorsa, yönetici en geç 3 ay içerisinde Kat Malikleri Kurulu’nu toplantıya çağırmak zorunda olacak.

Yeni düzenlemeye göre aidat artışı ancak kat maliklerinin onayıyla yürürlüğe girecek. Böylece vatandaşların yüksek aidat artışlarıyla karşı karşıya kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Son Kararı Kat Malikleri Verecek

Mevcut uygulamada site yönetimleri yıllık işletme projesi hazırlayabiliyor ve kat maliklerinin 7 gün içinde itiraz etmemesi halinde aidatlar kesinleşiyordu. Bu durum zaman zaman yüksek aidatlar ve icra süreçleri nedeniyle tartışmalara neden oluyordu.

Yeni sistemle birlikte yöneticiler yalnızca;

Çalışan maaşları

Sigorta primleri

Yakıt giderleri

Ortak alan elektrik ve su masrafları

gibi zorunlu giderler için geçici işletme projesi hazırlayabilecek.

Aidatın nihai tutarı ise Kat Malikleri Kurulu tarafından belirlenecek.

Toplantılarda Yeni Karar Sistemi

Yeniden değerleme oranının üzerinde aidat artışı yapılabilmesi için ilk toplantıda yüzde 50+1 çoğunluk aranacak. İlk toplantıda yeterli katılım sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile karar alınabilecek.

Bu düzenleme ile aidat belirleme sürecinde site sakinlerinin daha fazla söz sahibi olması amaçlanıyor.

Yönetim Planı Değişikliği Kolaylaşıyor

Kanunun 70’inci maddesinde yapılan değişiklikle toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için gereken çoğunluk oranı da düşürüldü. Daha önce 5’te 4 çoğunluk gerekirken yeni düzenlemeyle bu oran 3’te 2 olarak belirlendi.

Böylece site yönetimlerinde karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve yaşanan yönetim sorunlarının azaltılması hedefleniyor.

Bakan Murat Kurum’dan Açıklama

Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarımızın ihtiyacı neyse o adımları atıyoruz. Site aidatlarına yönelik düzenlemelerimizden ilki Resmi Gazete’de yayımlandı. Site yönetiminin fiyat belirleme yetkisi vatandaşa aktarıldı. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz.”

Yeni Aidat Düzenlemesi Ne Getiriyor?

Yeni düzenleme ile birlikte:

Site yönetimlerinin sınırsız aidat artışı yapması engellenecek

Kat maliklerinin karar süreçlerine katılımı artırılacak

Şeffaf olmayan harcamaların önüne geçilecek

Aidat kaynaklı mağduriyetlerin azaltılması hedeflenecek

Yönetim planı değişiklikleri daha kolay yapılabilecek

Uzmanlara göre düzenleme özellikle büyük sitelerde yaşanan aidat tartışmalarını önemli ölçüde azaltabilir.