Türkiye Barolar Birliği (TBB), Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi hakkında verdiği karara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

TBB açıklamasında, söz konusu kararın “yargı eliyle siyasi alana doğrudan müdahale görüntüsü ortaya çıkardığı” ifade edildi. Açıklamada, devam eden ceza yargılaması sonucu beklenmeden hüküm niteliğinde değerlendirmeler yapılmasının hukuk devleti açısından kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Kararın yalnızca bir siyasi partiyi değil, demokratik rekabet ortamını ve çoğulcu demokrasiyi etkilediği belirtilen açıklamada, “Yargısal tasarrufların serbest rekabet alanını şekillendirecek bir işlev görmesi anayasal sistemimizin özüne zarar verir” denildi.

Türkiye Barolar Birliği, hukukun üstünlüğünü ve demokratik anayasal düzeni koruma sorumluluğu gereği süreci hassasiyetle takip ettiklerini kamuoyuna duyurdu.