CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından CHP’de başlayan kriz sürerken, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından Özgür Özel’in açılamalarda bulundu.

Özgür Özel, 14 Mayıs 2023 seçimler konusuna değindi ve gelişmeler konusunda açıklamalarda bulundu.

Mutlak butlanın demokrasiye vurulan darbe olduğunu söyleyen Özgür Özel “Ben konforlu muhalefet genel başkanlığı koltuğuna oturmak istemiyorum. Reddediyorum.ç Ben, partimi iktidara getirmiş bir koltukta oturmak istiyorum” dedi.

