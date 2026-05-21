Ankara Barosu, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına dair yazılı açıklama yaptı.

Baro açıklamasında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin; kurultayın ve sonrasında yapılan olağan ile olağanüstü kurultayların iptaline, ayrıca bu süreçte seçilen genel başkan ve parti organlarının görevden uzaklaştırılmasına yönelik kararının hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, karar kapsamında 38’inci Kurultay öncesinde görev yapan genel başkan ve parti organlarının tedbiren yeniden göreve çağrıldığı bilgisine de yer verildi.

“KURULTAYLAR HAKKINDA KARAR YETKİSİ YSK’DA”

Ankara Barosu, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’na göre siyasi partilerin kurultay süreçlerine ilişkin denetim ve karar yetkisinin seçim kurulları ile Yüksek Seçim Kurulu’nda bulunduğunu vurguladı.

Bu nedenle adli yargı mercilerinin verdiği iptal kararlarının açık şekilde hukuk düzenine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, yargının siyasi partilerin iç işleyişine müdahalesinin demokratik düzene zarar verdiği savunuldu.

“YARGI DİZAYN ARACI OLAMAZ”

Baro açıklamasında, yargının demokratik sistem içerisinde yön verici ya da siyasal alanı şekillendirici bir araç olarak kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Yargı, demokrasinin işleyişinde bir dizayn aracı değil, hukukun uygulayıcısı olmalıdır. Halk iradesinin korunması ve demokratik siyasal yaşamın sürdürülmesi hukuk devleti ilkesinin temel gereğidir.”

HUKUKA AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ ÇAĞRISI

Ankara Barosu, söz konusu kararın hızla ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, hukukun üstünlüğünü ve demokratik siyasal yaşamı savunmaya devam edeceklerini kamuoyuna duyurdu.