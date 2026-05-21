“Karar Yanlıştır ve Haksızdır”

Murat Karayalçın, CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına yönelik değerlendirmesinde, söz konusu kararın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Karayalçın, yaptığı açıklamada “Karar hem yanlıştır hem haksızdır. Partimizin iradesi yargı kararları ile değiştirilemez” ifadelerini kullandı.

Partimizin iradesi, yargı kararları ile değiştirilemez. Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde partimizin iktidar yürüyüşü devam edecektir. Partimizin içine sokulan bu durumdan çıkışın tek yolu ivedilikle kurultaya gitmektir. — Murat Karayalçın (@KarayalcinM) May 21, 2026

“Partinin İradesi Yargı Kararlarıyla Değiştirilemez”

CHP’nin kurumsal iradesine vurgu yapan Karayalçın, siyasi partilerin demokratik süreçlerle yönetilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasında, parti içi iradenin yargı kararlarıyla şekillendirilemeyeceğini savunan Karayalçın, bu durumun siyasi meşruiyet tartışması doğurduğunu ifade etti.

“Özgür Özel Önderliğinde İktidar Yürüyüşü Sürüyor”

Karayalçın, CHP’nin mevcut genel başkanı Özgür Özel liderliğinde yoluna devam ettiğini vurguladı.

Partinin siyasi hedeflerine değinen Karayalçın, “Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde partimizin iktidar yürüyüşü devam edecektir” dedi.

“Çıkışın Tek Yolu Kurultaya Gitmektir”

Parti içindeki tartışmalara da değinen Karayalçın, yaşanan sürecin çözümüne ilişkin çağrıda bulundu.

Açıklamasında, “Partimizin içine sokulan bu durumdan çıkışın tek yolu ivedilikle kurultaya gitmektir” ifadelerini kullanarak olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

Siyasi Geçmişiyle Dikkat Çeken Açıklama

Türk siyasetinde uzun yıllardır aktif rol oynayan Murat Karayalçın, geçmişte Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) genel başkanlığı, başbakan yardımcılığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Deneyimli siyasetçinin açıklamaları, CHP içindeki tartışmaların seyrine yönelik önemli bir değerlendirme olarak yorumlandı.