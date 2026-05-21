Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle geçersiz olduğuna hükmetti. Daire, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin daha önce verdiği “karar verilmesine yer olmadığı” yönündeki hükmü kaldırarak davayı kabul etti.

Kararda, söz konusu kurultayın hukuken geçersiz sayılması nedeniyle, bu tarihten sonra gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ile alınan kararların da hükümsüz hale geldiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu ve Eski Yönetim Göreve Dönüyor

Mahkeme, kurultayın iptal edilmesi nedeniyle 4-5 Kasım 2023 öncesindeki yönetime dönülmesine karar verdi. Buna göre, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, karar kesinleşene kadar tedbiren görevi devralacağı ifade edildi.

Ayrıca, Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmedildi.

İstanbul İl Kongresi de İptal Edildi

Kararda ayrıca, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi ile burada alınan tüm kararların da aynı gerekçeyle geçersiz sayıldığı belirtildi.

Mahkeme, ihtiyati tedbir kararının uygulanması için karar örneklerinin Yüksek Seçim Kurulu, Ankara İl Seçim Kurulu, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu ve Ankara Valiliği’ne gönderilmesine karar verdi.

Yargıtay Yolu Açık

Oy birliğiyle alınan karara karşı tarafların iki hafta içerisinde Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunabileceği öğrenildi.