Türk Sanayici İşadamları Vakfı (TÜSİAV) tarafından geleneksel hale getirilen “Çınarlara Vefa” ödül töreninin 11. Tohumluk Vakfı işbirliği ile gerçekleştirildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Rıza Pehlivan’ın haberine göre; Ankara’da Holiday Inn Otel’de düzenlenen “11. Geleneksel Çınarlara Vefa Ödül Töreni” iş, siyaset, basın ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Sunuculuğunu sanatçı, Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAV Onursal Üyesi Pınar Ayhan’ın yaptığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan TÜSİAV Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, vefa duygusunun insanlar hayattayken gösterilmesi gerektiğini belirterek, bu anlayışla yıllardır ülkeye katkı sunan isimlere teşekkür etmeyi gelenek haline getirdiklerini söyledi. Başkan Sarıtoprak konuşmasında, “Bir insanın ardından konuşmak yerine, yaşarken emeklerini takdir etmek gerekiyor. Bu ülkeye değer katan kişi ve kurumlara teşekkür etmek bizim için büyük bir sorumluluk.” ifadelerini kullandı.

İMREN AYKUT’TAN SİVİL TOPLUM VURGUSU

Törende konuşan Eski Bakanlardan İmren Aykut ise Türkiye’de seçimle göreve gelen ilk kadın bakan olmanın kendisi için büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. Sivil toplum kuruluşlarının toplumun gelişmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Aykut, dayanışma kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin geleceğinde eğitim, üretim ve sosyal dayanışmanın belirleyici olacağını vurgulayan Aykut, genç kuşakların Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.

