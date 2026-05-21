Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu ile Karadeniz Bölgesi ziraat odası başkanlarının imzasıyla yayımlanan deklarasyonda, işçilik ücretlerinin “bilimsel maliyet analizleri ve saha gerçekleri” doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, yaptığı açıklamada yaş çay toplama ücretinin kilogram başına 10 TL, günlük yevmiyenin ise 3 bin TL olarak kararlaştırıldığını belirtti.

Üretici maliyetleri ve fiyat tartışması

Açıklamada, yaş çay taban fiyatı olarak 35 TL ve 3 TL destekleme primi beklentisinin karşılanmamasının üreticiler açısından ciddi kayıp oluşturduğu vurgulandı. Artan maliyetler nedeniyle üreticilerin zorlandığı, özel sektör alım fiyatlarındaki dalgalanmaların da işçilik maliyetlerini etkilediği ifade edildi.

“Manipülasyona izin verilmeyecek” vurgusu

Ziraat odaları, belirlenen fiyatların üzerinde talep edilen ücretlerin piyasayı bozduğunu savunarak, ortak standarda uyulması çağrısında bulundu. Açıklamada, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle birlikte denetim yapılacağı, fahiş fiyatlara karşı önlem alınacağı da belirtildi.

Amaç: fiyat karmaşasını önlemek

Deklarasyonun temel hedefinin hem işçi ücretlerinde hem de üretici maliyetlerinde öngörülebilirlik sağlamak olduğu ifade edilirken, tüm taraflara “ortak fiyat standardına uyma” çağrısı yapıldı.