Ankara Kent Konseyi tarafından hazırlanan çalışma, yaklaşık 6 yıllık emeğin ürünü olarak 1734 sayfa ve 4 ciltten oluşuyor. Eserde 200’ü aşkın özel Ankara fotoğrafı yer alırken, kamu kurumlarının arşiv katkıları da bulunuyor.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, çalışmanın Ankara’nın farklı kesimlerini bir araya getiren kapsayıcı bir ortak akıl modeli olduğunu belirterek, yaklaşık 280 bin kişinin sürece katkı sunduğunu ifade etti.

Katılımcı demokrasi ve ortak akıl vurgusu

“Seyir Defteri”, yerel yönetim ile sivil toplum arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi, kent yönetiminde katılımcılığı artırmayı ve farklı görüşleri aynı masa etrafında buluşturmayı hedefliyor. Çalışmada, hiçbir siyasi ayrım gözetilmeden tüm kesimlerin görüşlerinin kayıt altına alındığı vurgulanıyor.

Yılmaz, eserin politik bir dil taşımadığını belirterek, “herkesin fikrinin değerli olduğu bir kent modeli” oluşturduklarını ifade etti.

Dijital platforma taşınacak

Çalışmanın sadece basılı bir arşivle sınırlı kalmayacağı, “Seyir Defteri”nin dijital ortama taşınacağı da açıklandı. “Kentine Gel” platformu üzerinden daha geniş kitlelere açılması planlanan içeriklerin, Ankara’nın kültürel hafızasını dijital ortamda da yaşatması hedefleniyor.

Ayrıca basılı materyal sayısını sınırlı tutmak için çevre duyarlılığı gözetildiği ve kullanılan kağıt kadar ağaç dikildiği de belirtildi.