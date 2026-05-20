Türkiye’nin ve bölgenin en önemli çağdaş sanat buluşmalarından biri olarak gösterilen Uluslararası ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, bu yıl 6’ncı kez sanatseverleri ağırladı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin görücüye çıktığı fuarda, çağdaş sanatın güçlü temsilcileri sanat dünyasını aynı çatı altında buluşturdu. Saküder Art Gallery de fuarda birbirinden değerli sanatçıları ve özel eser koleksiyonlarıyla yer aldı. Galerinin standı, fuar boyunca koleksiyonerler, sanatseverler ve sanat profesyonellerinin yoğun ilgisini gördü.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ SANATÇILAR AYNI FUARDA BULUŞTU

Saküder Art Gallery standında; TL’ye yaptığı Atatürk portresi basılan tek sanatçı olarak bilinen ve dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’nun daveti üzerine Paris’te şatosunda ağırlanan usta sanatçı Asım Yücesoy’un eserleri büyük ilgi gördü.

Bunun yanı sıra New York, Londra, Paris, Bakü ve Türkiye’de devlet müzelerinde eserleri bulunan Azerbaycan Devlet Sanatçısı ve Akademisyen Arif Hüseynov ile Azerbaycan Devlet Sanatçısı Akademisyen Sirus Mirzazadeh’in eserleri de sanatseverlerden tam not aldı.

Fuarda ayrıca Akademisyen Ahmet Özol, Fikret İbrahimli, Güneş Abbas, Aynur Yıldırım, Ayfer Azap, Perihan Türkçü, Özlen Sarıca, Zekiye Besler Kuşçu, K. Muzaffer Gençer, Feray Taşçıoğlu, Yasemin Güler ve Deniz İlbay’ın eserleri de Sakuder Art Gallery bünyesinde sanatseverlerle buluşturuldu.

ALİ ESER GAZETEMİZ SONSÖZ’E KONUŞTU

Saküder Art Gallery Başkanı Ali Eser, fuara ilişkin değerlendirmelerini gazetemiz SONSÖZ’e anlattı. Eser, fuarın genel ziyaretçi yoğunluğunun Saküder Art Gallery açısından son derece verimli bir organizasyon süreci yaşandığını söyledi.

Ali Eser açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu yıl 6’ncısı düzenlenen ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda yer almaktan büyük mutluluk duyduk. Beş gün boyunca sanatla dolu yoğun ve değerli bir süreç yaşadık. Standımızda 15 kıymetli sanatçımızın eserlerini sanatseverlerle buluşturduk. Ziyaretçi yoğunluğu beklentilerin altında olsa da çok önemli bağlantılar kurduk, yeni dostluklar edindik ve sanat adına güçlü buluşmalar gerçekleştirdik.”

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.