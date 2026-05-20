Güney Atlantik’te seyreden bir yolcu gemisinde ortaya çıkan ve bir anda tüm dünyanın gündemine yerleşen “hantavirüs” şüphesi paniğe neden oldu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; adı geçen virüse vakalarına ilişkin Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Bulut, adı geçen vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özellikle solunum yoluyla insandan insana bulaşabilen “Andes” varyantının ciddiyet taşıdığına dikkat çeken Bulut, ölüm oranı yüksek olan bu türün dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün mevcut durumda pandemi riski öngörmediğini aktaran Bulut, buna rağmen vakaların küresel sağlık açısından önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu vurguladı.

“HANTAVİRÜSLER YENİ DEĞİL, MUTASYON RİSKİ YÜKSEK VİRÜSLER”

Hastalığın etkenine ilişkin bilgi veren Bulut, “Hastalık etkeni, Bunyavirales takımında, Hantaviridae ailesinde yer alan tek sarmallı, negatif yönlü, parçalı yapıda RNA genoma sahip Hantavirüstür. Hantavirüsler mutasyon riski yüksek virüslerdir ve bu sebeple de bu virüslerin birçok grup, serotip ve varyantı mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

Hantavirüslerin yeni ortaya çıkan virüsler olmadığını vurgulayan Bulut, “Hantavirüs 1978 yılında izole edilmiş bir virüs olmasına rağmen özellikle Çin ve Kore’de yüz yıllar öncesinden var olduğu düşünülmektedir.” dedi. Virüslerin görüldükleri bölgelere göre sınıflandırıldığını belirten Bulut, “Hantavirüsler görüldükleri ülkelere göre Eski Dünya (Asya-Avrupa) ve Yeni Dünya (Amerika) grupları olarak isimlendirilirler. Eski Dünya varyantları çoğunlukla kanamalı böbrek sendromuna sebep olurken Yeni Dünya varyantları ise çoğunlukla akciğeri ve kalp sistemini etkiler.” diye konuştu.

“YENİ DÜNYA VARYANTLARINDA ÖLÜM ORANI YÜZDE 50’YE ULAŞABİLİYOR”

Dünyada her yıl on binlerce hantavirüs vakası görüldüğünü kaydeden Bulut, “Dünyada farklı hantavirüs türleri tarafından yılda yaklaşık 26 bin insan enfeksiyonu vakası olduğu tahmin edilmektedir. Öldürme oranları varyantlara göre değişmektedir. Ülkemiz dahil Asya ve Avrupa’da görülen varyantlarda yüzde 1-10 arasında vaka/ölüm oranı görülürken Yeni Dünya varyantlarında bu oran daha yüksektir ve bazen yüzde 50’yi bulabilmektedir.” ifadelerini kullandı.

