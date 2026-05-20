CHP'li Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanal medya hesabından paylaştığı videonun tamamını izlemediğini belirterek, 'CHP, tertemiz bir partidir. Tertemiz bir parti olduğu için biz Kemal Bey ile Ankara'dan İstanbul'a 'Adalet Yürüyüşü' yaptık. Neden? Çünkü seçilmiş bir milletvekilimiz tutuklanmıştı. Bugün Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu da bu koltukta otursaydı; mesela iki ya da üç dönem belediye başkanlığımızı yapan ve onun döneminde seçilen çok kıymetli Zeydan Karalar tutuklandığında o da bizle yürürdü. Beylikdüzü'ndeki evinden getirip, 'İstanbul'u kazanacaksın' dediği Sayın Ekrem İmamoğlu tutuklandığında yine Ankara'dan İstanbul'a beraberce yürürdük ki biz bu yürüyüşü bir anlamıyla Türkiye'nin her yerinde yapıyoruz. Büyükçekmece, Kartal, Beşiktaş, Beylikdüzü; bunların hepsi 2019 yılında seçilen belediye başkanlarımız, beraberce atadık, el kaldırdık ve çok kıymetli Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da el kaldırdı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i gözlerinin içi parlayarak Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu elini kaldırdı aday gösterdi ve biz gidip çalıştık. Herhalde bunu kastediyor. 'Arınma' derken adaletin ve yargının arınmasından bahsediyor. Kendisiyle ve bizimle yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianame ve soruşturmalarla cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor. Ben öyle anladım. Partimize yapılan tehditlerin bu ülkeyi kirlettiğini düşündüğünü görüyorum. Mesela mutlak butlan konusunda da aynı şeyleri algıladım. AK Parti'nin sipariş usulüyle partimize 'darbe' diyebileceğimiz bir kararı 'ahlaksızlıkla' tanımladığını görüyorum. Sayın Genel Başkan, butlan kararıyla AK Parti'nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak CHP'nin makam koltuğuna, Ata'mızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum. O yüzden 'Adalet Yürüyüşü' yaptı' ifadelerini kullandı.

'KEMAL BEY'İN YOL ARKADAŞLARINI KORUDUĞUNU GÖRMEK İSTİYORUM'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın 2010 yılından itibaren yol arkadaşlığı yaptıklarını ve her iki ismin de Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yerel seçimleri kazanarak göreve başladığını söyledi. Başarır, 'Ülke arınmalıdır, ülke tabi ki arınmalıdır. Herkes servetinin hesabını vermelidir, hepimiz vermeliyiz ama şu bir gerçek ki, CHP'ye bir darbe, komplo ve tuzak kuruluyor. Millet bunun farkındadır, Kemal Bey de bunun farkında; videoda bunu görüyorum. Yol arkadaşlarını, atadıklarını ve bizlerle beraber 2019 yılında çalışarak seçimleri kazanan arkadaşlarını koruduğunu görüyorum, en azından öyle görmek istiyorum. Tüm genel başkanlarımız ve kadroları tertemizdir. Sayın Bülent Ecevit 70'lerde İsmet Paşa'ya karşı seçimleri kazandığında İsmet Paşa şapkasını alıp bir kenara çekilmiş ve elini kaldırmıştır. Sayın Özgür Özel de 2023 kurultayında seçimi kazanmıştır, anasının ak sütü kadar da helaldir. Onu destekleyenlerden birisi de benim; onurla, şerefle bir kez daha bunu söylüyorum. İyi ki de bunu yapmışım. Bu konuyu tüm arkadaşlarımızın kabullenmesi ve tartışmaması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyorum. Muharrem İnce veya geçmişte çıkan adaylara karşı nasıl bir yarış yürütüldüyse aynı yarış yürütülmüştür ve Özgür Özel kazanmıştır' dedi.