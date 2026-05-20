2025-2026 sezonu EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko’nun yanı sıra Real Madrid Baloncesto, Valencia Basket ve Olympiakos B.C. mücadele edecek. Avrupa basketbolunun devlerini buluşturan organizasyon, basketbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe Beko Son 11 Sezonda 8. Kez Final Four’da

Türk basketbolunun Avrupa’daki en başarılı temsilcilerinden biri olan Fenerbahçe Beko, son 11 sezonda tam 8 kez Dörtlü Final’e yükselerek istikrarlı performansını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler daha önce 2017 ve 2025 yıllarında EuroLeague kupasını kazanırken, 2026’da üçüncü şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacak. Kulüp, özellikle son yıllarda Avrupa basketbolunun en güçlü organizasyonlarından biri haline geldi.

Normal Sezonda Dalgalı Performans

Fenerbahçe Beko normal sezonu 24 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 4. sırada tamamladı. Sezonun ilk bölümünde istenilen performansı sergileyemeyen sarı-lacivertliler, ilerleyen haftalarda önemli bir çıkış yakaladı.

Özellikle 21 maçlık süreçte sadece 2 kez mağlup olan ekip, EuroLeague’in en formda takımlarından biri olarak dikkat çekti. Ancak sezonun son bölümünde yaşanan düşüş sonrası takım yeniden toparlanma sürecine girdi.

Play-Off’ta Zalgiris Engelini Geçti

Play-off turunda Litvanya temsilcisi BC Žalgiris ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, seriyi 3-1 kazanarak Dörtlü Final biletini aldı.

İstanbul’daki ilk iki maçı kazanan temsilcimiz, Kaunas’taki üçüncü mücadeleyi kaybetse de dördüncü maçta uzatma sonunda galip gelerek Avrupa’da son dört takım arasına adını yazdırdı.

Horton-Tucker ve Baldwin Takımın En Büyük Kozları

Bu sezon EuroLeague’de gösterdiği performansla dikkat çeken Talen Horton-Tucker, 15,7 sayı ortalamasıyla takımın hücum gücünde önemli rol oynadı. Fizik avantajı ve bire birdeki etkili oyunu, Fenerbahçe’nin en önemli silahlarından biri olarak görülüyor.

Takımın bir diğer yıldızı Wade Baldwin IV ise 14,1 sayı ortalamasıyla mücadele ederken özellikle savunmadaki liderliğiyle ön plana çıktı.

Milli oyuncu Tarık Biberoviç dış şutlarda, Nicolò Melli ise ribaund ve savunmada takımın kritik isimleri arasında yer alıyor.

Jasikevicius Tarihe Geçmek İstiyor

Šarūnas Jasikevičius, başantrenörlük kariyerindeki 7. EuroLeague Dörtlü Final deneyimini yaşayacak.

Daha önce BC Žalgiris ve FC Barcelona Bàsquet ile önemli başarılar elde eden Litvanyalı çalıştırıcı, geçen sezon Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Oyunculuk kariyerinde de 4 EuroLeague şampiyonluğu bulunan Jasikevicius, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı isimleri arasında gösteriliyor.

Yarı Finalde Rakip Olympiakos

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final yarı finalinde güçlü Yunan temsilcisi Olympiakos B.C. ile karşı karşıya gelecek.

İki ekip daha önce Final Four organizasyonlarında iki kez karşılaştı. Fenerbahçe, 2017’de İstanbul’da oynanan finalde Olympiakos’u 80-64 mağlup ederek tarihindeki ilk EuroLeague kupasını kazanmıştı.

Basketbolseverler şimdi Atina’da oynanacak kritik mücadelede sarı-lacivertlilerin yeniden finale yükselip yükselemeyeceğini merak ediyor.

Fenerbahçe Beko Avrupa’da Yeni Bir Destan Peşinde

Türk basketbolunun gururu Fenerbahçe Beko, EuroLeague Dörtlü Final organizasyonunda bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkacak. Taraftarların büyük destek verdiği sarı-lacivertli ekip, Atina’da şampiyonluk kupasını kaldırarak Avrupa basketbolundaki dominasyonunu sürdürmek istiyor.