ANKARA’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle bazı ilçelerde aniden bastıran kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu, şehir içi ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. Trafikte ise sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Altındağ ilçesindeki Karacaören Sanayi Sitesi’nde ise yağış sonrası ilginç görüntüler ortaya çıktı. Göle dönen yolda bir vatandaşın olta atarak balık tutmaya çalıştığı anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.