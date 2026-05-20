İstanbul açıklarında meydana gelen olayda, Şile istikametine seyreden “Albayrak 5” adlı tarama gemisi Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler hızlı müdahale etti

Edinilen bilgilere göre, gemi İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kontrol altına alındı. Müdahale kapsamında kılavuz kaptan eşliğinde yürütülen çalışmalarda KURTARMA-9 römorkörü gemiyi yedeklerken, KURTARMA-13 ve MEHMETÇİK römorkörleri de refakat etti.

Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle çekildi

Yaklaşık 98 metre uzunluğundaki gemi, yapılan müdahalelerin ardından Ahırkapı Demir Sahası’na güvenli şekilde demirletildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da çevresel risk yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, deniz trafiğinde benzer durumlara karşı koordineli müdahale sisteminin etkin şekilde çalıştığını vurguladı.