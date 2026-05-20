Basın İlan Kurumu’nun 33. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Abdulkadir Çay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Çay, Şubat ayından bu yana gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Türk basınının dijitalleşme sürecine katkı sunacak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Çay, özellikle genç iletişimcilerin sektöre hazırlanmasına yönelik projelerin ön plana çıktığını belirtti. Bu kapsamda düzenlenen “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi”nin 7 bölgeden üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirildiğini aktardı.

Genç gazetecilere uygulamalı eğitim

“Hafızayı Koru, Hakikati Yaz” temasıyla gerçekleştirilen atölyede öğrencilerin deneyimli gazetecilerle bir araya geldiğini dile getiren Çay, kriz haberciliği, doğrulama yöntemleri, etik yayıncılık ve medya sorumluluğu gibi başlıklarda eğitimler verildiğini söyledi.

Programın yalnızca teorik bir çalışma olmadığını vurgulayan Çay, genç kuşaklara demokrasi bilinci ve toplumsal hafızanın aktarılması açısından da önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Üniversitelerle iş birliği güçleniyor

Basın İlan Kurumu’nun üniversitelerle yürüttüğü ortak çalışmalara da değinen Çay, İstanbul Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi ile sektörel deneyimi akademik bilgiyle buluşturacak projeler yürüttüklerini kaydetti.

İletişim fakültesi öğrencilerine yönelik başlatılan staj programının da yoğun ilgi gördüğünü belirten Çay, Türkiye genelinden yaklaşık 150 öğrencinin programa başvurduğunu söyledi. Genel Müdürlük ile birlikte 16 bölge müdürlüğünün dâhil edildiği program sayesinde öğrencilerin medya mevzuatı ve resmî ilan sistemini yerinde gözlemleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

“Dijital telif konusunda kararlıyız”

Konuşmasında dijital yayıncılık alanındaki sorunlara da dikkat çeken Çay, internet haber sitelerinin ürettiği içeriklerin küresel teknoloji platformları tarafından ekonomik değere dönüştürüldüğünü belirtti.

Özgün haberciliğin korunması gerektiğini söyleyen Çay, dijital telif sisteminin güçlendirilmesi, haber sitelerinin algoritmik baskılardan korunması ve içerik üreticilerinin haklarının güvence altına alınması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Yerel basının talepleri dinlendi

Eskişehir, Tekirdağ ve Konya’da gerçekleştirilen bölgesel basın toplantılarında çok sayıda gazete ve internet haber sitesi temsilcisiyle bir araya geldiklerini aktaran Çay, yerel medyanın dijital dönüşüm sürecine ilişkin beklenti ve sorunlarını doğrudan dinleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Çay, kurum olarak Türk basınının ihtiyaçlarına kulak veren ve çözüm üretmeye odaklanan bir anlayışla hareket etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.