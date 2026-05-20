Konser programını tamamladıktan sonra AFAD ile gerçekleştireceği görüşme için yola çıkan Haluk Levent, rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Sanatçıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alındı

Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlenen Haluk Levent’in, Gazi Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Sanatçının sağlık durumunun yakından takip edildiği, tedavi sürecinin sürdüğü öğrenildi.

AFAD görüşmesi sonrası programı aksadı

Haluk Levent’in, AFAD ile planlanan toplantı için Eskişehir’den Ankara’ya geçtiği sırada rahatsızlandığı belirtildi. Yetkililer, sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin takip edildiğini açıkladı.