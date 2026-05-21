TBMM Genel Kurulu’nda, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” kabul edilerek yasalaştı.
Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, varlık barışı ve çeşitli vergi düzenlemelerini içeren teklif görüşüldü.
Genel Kurul’da Gerginlik Yaşandı
Görüşmeler sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarırarasında zaman zaman tartışma yaşandı.
Taraflar, gençlerin siyasette temsili, parti politikaları ve yerel yönetim anlayışı üzerinden karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.
Vergi ve Ekonomi Düzenlemeleri Yasalaştı
Kabul edilen kanunla birlikte;
- Vergi ve kamu borçlarında azami taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı
- Teminat muafiyeti 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi
- Yurt dışı gelirlerin Türkiye’ye kazandırılmasına yönelik teşvikler genişletildi
- Teknogirişim şirketlerinde çalışanlara sağlanan vergi istisnaları düzenlendi
- İstanbul Finans Merkezi kapsamında vergi avantajları ve süre uzatımları getirildi
- Yurt dışındaki para, altın ve dövizlerin 31 Temmuz 2027’ye kadar Türkiye’ye kazandırılması imkânı sağlandı
Genel Kurul Sona Erdi
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Genel Kurulu, 2 Haziran Salı günü yeniden toplanmak üzere kapatıldı.
Kaynak: DHA