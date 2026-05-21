EuroLeague kapsamında mücadele eden son şampiyon Fenerbahçe Beko, normal sezonu 4. sırada tamamlayarak play-off etabına kalmıştı. Sarı-lacivertliler, bu turda Zalgiris Kaunas karşısında seriyi 3-1 kazanarak Dörtlü Final bileti aldı.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, yarı finalde Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile karşılaşacak. Kritik mücadele, 22 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00’de Atina’daki OAKA Altion’da oynanacak.

Organizasyonun diğer yarı final eşleşmesinde ise İspanya temsilcileri Valencia Basket ile Real Madrid aynı gün TSİ 21.00’de karşı karşıya gelecek.

Final karşılaşması ise 24 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00’de oynanacak ve EuroLeague şampiyonu bu maçla belli olacak.

Basketbolseverler, Dörtlü Final karşılaşmalarını Tivibu platformu üzerinden ve S Sport ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.