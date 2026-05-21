Bakanlığın açıklamasına göre, Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik kapsamında “hücre veya doku kültürlerinden elde edilen gıdalar” ifadesi yer alsa da, bu durumun kamuoyunda yanlış şekilde “yapay ete izin verildi” biçiminde yorumlandığı belirtildi.

Açıklamada, “yeni gıda” tanımının yalnızca 31 Aralık 2025’ten önce Türkiye’de yaygın tüketimi bulunmayan ürünleri kapsadığı ifade edildi. Bu ürünlerin piyasaya sunulabilmesi için Bakanlığa başvuru yapılması, bilimsel risk değerlendirmelerinden geçmesi ve resmi listeye alınması gerekiyor.

“Yapay Et” Başvurusu Yapılamıyor

Bakanlık, yönetmelikte yer alan “bitkiler, mikroorganizmalar gibi organizmalardan elde edilen…” ifadesinin yalnızca hayvansal dokulardan elde edilebilecek hücre ve doku kültürlerinin araştırma başvurularına izin verdiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Bu sebeple 'yapay et' veya buna eşdeğer ürünlere ilişkin başvuru yapılamaz."

Bakanlık ayrıca, hayvan hücre ve doku kültürü ile üretilen ürünlerin “yapay et” olarak adlandırılmasının gıda güvenliği ve tüketici algısı açısından yanıltıcı olduğunu belirtti.

Türkiye’de Yapay Et Üretimi Yasak

Resmi açıklamada, “Yapay Et Yasası” olarak bilinen düzenlemenin Türkiye sınırları içinde yapay et üretimi ve tüketimine izin vermediği açık şekilde ifade edildi. Bakanlık, doğal üretimi, hayvancılığı, tüketici sağlığını ve kültürel hassasiyetleri korumanın temel öncelik olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan Kamuoyuna Mesaj

Açıklamanın sonunda kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi gerektiği vurgulanırken, yapay et konusunda ortaya atılan iddiaların mevcut mevzuatla örtüşmediği belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Yapay Et" iddialarına ilişkin basın açıklamamızdır. — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) May 21, 2026