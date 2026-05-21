Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi için beklenen haber geldi. HBO Max, dizinin yeni sezonuna ilişkin yaptığı resmi sosyal medya paylaşımıyla 4. sezon sürecini doğruladı.

21 Mayıs 2026 tarihinde yayımlanan kısa tanıtım videosunda “Amirim bu kez büyük dönüyor” ifadeleri yer alırken, dizinin devam edeceği resmen duyuruldu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yayın tarihi belirsizliğini koruyor

Tüm bu gelişmelere rağmen HBO Max tarafından Behzat Ç. 4. sezonunun yayın tarihi netleşmedi. Dizinin hangi ay izleyiciyle buluşacağı, bölüm sayısı ve çekim takvimi gibi detayların henüz açıklanmadığı bildirildi.

Detaylar ilerleyen süreçte açıklanacak

Platformun resmi duyurularına göre yeni sezon planlamasına ilişkin bilgilerin önümüzdeki dönemde paylaşılması bekleniyor. Yapım sürecinin ilerlemesiyle birlikte yayın tarihinin de netleşeceği ifade ediliyor.