Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenen basın toplantısında konuşan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, Türkiye’de siyasetin ciddi bir güven kaybı yaşadığına dikkat çekerek, Demokratik Sol Parti’nin temiz ve dürüst siyasetin temsilcisi olduğunu söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; konuşmasına 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlayarak başlayan Aksakal, DSP’nin kalkınma anlayışında köylünün, üreticinin ve çiftçinin merkezde yer aldığını ifade etti. DSP programında yer alan “Gelişme köylüden başlayacaktır” anlayışını hatırlatan Aksakal, köylerin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“KÖYLER MAHALLEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ, ÜRETİM ZAYIFLADI”

2012 yılında çıkarılan Büyükşehir Yasası’yla köylerin mahalleye dönüştürüldüğünü belirten Aksakal, bu durumun tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilediğini söyledi.

“Köyler boşaldı, üretim geriledi, hayvancılık zayıfladı” diyen Aksakal, enflasyonla mücadelenin yolunun yeniden üretim ekonomisinden geçtiğini ifade etti. Tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Aksakal, Büyükşehir Yasası’nın yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunarak, “Köyler yeniden köylünün olmalıdır.” dedi. Konuşmasında Âşık Veysel’in dizelerine de yer veren Aksakal, toprağın insan hayatındaki önemine vurgu yaptı.

“SİYASETTE SAVRULMA VE TUTARSIZLIK YAŞANIYOR”

Basın toplantısında siyasette yaşanan gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aksakal, son dönemde siyasi kurumlara yönelik güvenin ciddi biçimde sarsıldığını söyledi. Özellikle ana muhalefet partisi CHP’de yaşanan tartışmalara dikkat çeken Aksakal, siyasetin ilkesizlik ve tutarsızlık üzerinden yürütülmesinin toplumsal güveni zedelediğini ifade etti.

“Siyaset arenasında dün söylediğinin tam tersini bugün savunan anlayışlar ortaya çıktı” diyen Aksakal, bu durumun devlet, hukuk, demokrasi ve TBMM’nin saygınlığına zarar verdiğini belirtti.

MEMLEKET PARTİSİ’NDEN DSP’YE KATILIM

Basın toplantısının en dikkat çeken bölümü ise Memleket Partisi’nden DSP’ye gerçekleşen toplu katılım töreni oldu.

Kırklareli, Niğde, Artvin, Erzurum, Trabzon, Ankara, Konya, İzmir, Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Amasya’dan gelen bazı il ve ilçe yöneticileri ile geçmişte CHP’de görev yapmış bazı isimler DSP’ye katıldı.

Partiye katılan isimlere DSP’nin simgesi olan “Ak Güvercin” rozetleri takıldı. Aksakal, DSP’nin dürüst siyasetin adresi olduğunu belirterek, “Atatürkçü, vatansever ve temiz siyaset yapmak isteyen herkesi Ak Güvercin’in kanatları altında birleşmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BU BİR BAŞLANGIÇ VE İŞARET FİŞEĞİDİR”

Basın toplantısının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi basın kapısı önünde gazetemiz SONSÖZ’e özel değerlendirmelerde bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Memleket Partisi’nden DSP’ye gerçekleşen katılımların Türkiye siyaseti açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Türkiye’de uzun süredir siyasetin ciddi bir savrulma yaşadığını ifade eden Aksakal, toplumda devlete ve siyaset kurumuna karşı güven erozyonu oluştuğunu belirtti.

DSP’nin 1985 yılından bu yana Türk siyasetine hizmet eden köklü bir parti olduğunu vurgulayan Aksakal, partinin özellikle Bülent Ecevit döneminde sadece Türkiye’de değil dünya siyasetinde de önemli izler bıraktığını söyledi.

Gazetemiz SONSÖZ’e yaptığı özel açıklamada katılımların devam edeceğinin mesajını veren Aksakal, “Bu bir başlangıçtır. Bu bir marş motoru çalışmasıdır. Bu bir işaret fişeğidir.” ifadelerini kullandı.

