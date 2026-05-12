Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada turizm sektöründe faaliyet gösteren esnafın yaşadığı ekonomik krize dikkat çekti. Antalya ve Muğla başta olmak üzere turizme hizmet veren yüz binlerce esnafın ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Kaya, hükümete acil destek çağrısı yaptı.

“ESNAF TEMEL İHTİYAÇLARINI BİLE KARŞILAYAMIYOR”

Turizm esnafının SGK borçları, vergi yükü, e-haciz uygulamaları ve artan kira giderleri nedeniyle büyük bir çıkmazın içine sürüklendiğini ifade eden Kaya, sektör temsilcilerinin artık temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını söyledi.

Son üç yıldır turizm esnafının ağır bir ekonomik darboğaz içerisinde olduğunu dile getiren Kaya, Amerika-İran geriliminin ardından sektörün daha da zor bir sürece girdiğini belirtti.

Kaya konuşmasında,

“Ülkemize döviz kazandıran yüz binlerce turizm esnafımız bugün büyük bir mali kriz içerisinde. SGK’yla, maliyeyle, e-hacizle, artan dükkân kirasıyla ayrı ayrı boğuşan esnafımız artık temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi.” ifadelerini kullandı.

BORÇLARA YAPILANDIRMA VE KREDİ DESTEĞİ ÇAĞRISI

Hükümete çağrıda bulunan Kaya, turizm esnafının nefes alabilmesi için kamu kurumlarının destekleyici adımlar atması gerektiğini söyledi.

Kaya, turizm esnafının SGK ve vergi borçlarının faizsiz şekilde 72 aya yayılarak yapılandırılması gerektiğini ifade ederken, geçmiş dönem faizlerinin silinmesi, kredi desteği sağlanması ve e-haciz uygulamalarının kaldırılması çağrısında bulundu.

“TÜRKİYE’NİN GÜVENLİ TURİZM ÜLKESİ OLDUĞU ANLATILMALI”

Turizm sektörünün yeniden canlandırılması için tanıtım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini de vurgulayan Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Dünya çapında ünlü isimlerin Antalya’ya ve Türkiye’ye getirilmesi gerektiğini belirten Kaya, güçlü tanıtım kampanyalarıyla Türkiye’nin güvenli bir turizm ülkesi olduğunun dünyaya anlatılması gerektiğini söyledi.

Kaya, “Dünya çapında ünlü isimler Antalya’mıza ve ülkemize getirilerek Türkiye’nin güvenli bir turizm ülkesi olduğu güçlü kampanyalarla dünyaya anlatılmalı. Böylece turist sayısı artırılmalıdır" dedi.

“YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR”

Sahada esnafın yaşadığı sıkıntıları birebir gördüğünü ifade eden Kaya, gerekli adımların atılmaması halinde çok sayıda işletmenin kapanma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

Kaya, “Esnafımızın eridiğine birebir şahit olan bir milletvekili olarak uyarıyorum; bu çağrılar dikkate alınmazsa yarın çok geç olabilir.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.