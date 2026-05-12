Ünlü iş insanı Sedat Peker'in, yeni doğan bebeklerine kendi ismini veren ailelere 50 gram altın ödülü vermesi, Türkiye genelinde yeni bir akım başlattı. İlk olarak Sakarya'da bir ailenin çocuklarına bu ismi vermesiyle başlayan akım, diğer ailelere de kısa sürede yayıldı.

Şimdiye Kadar 20 Sedat Peker Dünyaya Geldi

Türkiye genelinde hızla yayılan bu akım neticesinde 20 aile bebeğine Sedat Peker ismini verdi.

Bu isim tercihlerinin görüldüğü illerin bazıları İstanbul, İzmir, Sakarya, Tekirdağ, Adana, Şırnak, Van, Kocaeli ve Konya olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan bu isim sadece yeni doğan erkek çocuklarına değil, kız çocuklarına da verilmeye başladı. Bir kadın sosyal medyada kızına Zeynep Peker ismini koyduğunu açıkladığı bir video yayınladı.

Konuyla İlgili Tartışma Sürüyor

Bazı kullanıcılar bunu destek ve hayranlık göstergesi olarak savunurken, bazıları ise ailelerin gündem olmak ya da ödül beklentisiyle böyle bir tercih yaptığını öne sürdü.

Konu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü iş insanı Peker ise konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.