Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bunları X platformunda paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Emin Uyan'ın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Yasemin Akıncılar Minguzzi ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Emin Uyan ise duruşmaya katılmadı. Müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi beyanında, şikayetçi olduğunu söyledi. Müşteki avukatı Ersan Barkın beyanında, yapılan paylaşımın Yasemin Minguzzi'nin maruz kaldığı yüzlerce tehdit eylemi içerisinde gerçekleştiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaa hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'BÜTÜN KADINLAR TÜRKİYE'DE EVLATLARI ÖLMESİN DİYE MÜCADELE ETTİ'

Duruşma öncesi adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan avukat Ersan Barkın, 'Biz elim bir hadiseyle karşılaştık. Millet olarak evladımızı kaybettik. Mütakiben Yasemin, bütün amazon kadınları Türkiye'de evlatları ölmesin diye mücadele ettiler. Bu mücadeleler sonucunda verilen sözler yerine getirilmediği için ülke hala evladını kaybettiğimiz sırada var olan yasal düzenlemelerle hala örülü olduğu için biz yeni evlatlarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Kaybettiğimiz evlatların acısını yaşamak yetmiyormuş gibi maruz kaldığımız tehditlerin, hakaretlerin sonucunda Yasemin'in herhangi bir ticari beklenti olmaksızın sadece içindekileri toplumla buluşturduğu, evlatların can mücadelesine kılavuzluk etsin diye yayınladığını bir kitap nedeniyle 'kan pornosu' suçlamasıyla karşı karşıya kaldığımız bir davanın duruşmasına gireceğiz birazdan, bu davanın sonucunun ne olacağıyla ilgilenmiyoruz. İlgilendiğimiz şey, yalnız kalmadığımızı, bu ülkede bir devletin olduğunu, bu neviden hakaretlerin, tehditlerin hiç değilse cezasız kalmayacağını gösterir bir örnek olarak bu davanın açılmış olması kıymetiydi' dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin sanal medya hesaplarına ve posta hesaplarına oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesi sonrası çeşitli zamanlarda vücut bütünlüğüne yönelik saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehditlerde bulunulduğu kaydedildi. İddianamede, X isimli sanal medya hesabı üzerinden 'Salvatore Guiliano' isimli rumuzlu hesap kullanıcısı sanık Mehmet Emin Uyan'ın Mattia Ahmet Minguzzi'nin resmini 24 Eylül 2025 tarihinde paylaşarak suç bildiren ifadeler yazarak paylaşım yaptığı, bu kapsamda müştekinin vücut bütünlüğüne yönelik saldırılarda bulunacağından bahisle var olan veya toplum nezdinde var sayılan yeni nesil suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehditte bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sanık Uyan savunmasında, paylaşımın kendisi tarafından yapıldığını, paylaşım yapmaktaki amacının müştekinin yazıp sattığı kitabı normal fiyatından fazla imza günlerinde sattığı için onu eleştirmek amacını taşıdığı ve yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Emin Uyan hakkında, 'Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit' suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.