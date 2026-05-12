İnsan vücudunda daha önce “boşluk” olarak bilinen bazı yapıların yeniden incelenmesi, bilim dünyasında dikkat çeken tartışmalara yol açtı. 2018 yılında yayımlanan çalışmalarla gündeme gelen “interstisyum” adlı yapı, bazı iddialara göre vücudun içinde sıvı taşıyan geniş ve sürekli bir ağ sistemi olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medyada “gizli süper otoyol” olarak da nitelendirilen bu yapı, bağ dokuları arasında yer alan sıvı dolu boşluklardan oluşuyor. Araştırmalara göre interstisyum; kollajen lifleri ve hiyalüronik asit içeren jel benzeri bir yapı içinde, dokular arasında sıvı ve moleküllerin hareketine katkı sağlıyor.

Dövme çalışmaları dikkat çekti!

Araştırmalarda incelenen bazı deri biyopsilerinde, dövme pigmentlerinin yalnızca yüzeyde değil, daha derin bağ dokularına kadar ilerleyebildiği gözlemlendi. Bu durum, vücut içi dokular arasındaki bağlantıların daha kapsamlı incelenmesi gerektiği yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Akupunktur ile ilişki iddiası

En çok tartışılan konu ise interstisyumun, Geleneksel Çin Tıbbı’nda yer alan “meridyenler” ile ilişkili olup olmadığı oldu. Bazı deneylerde, belirli noktalara enjekte edilen boyar maddelerin vücut içinde belirli hatlar boyunca ilerlediği öne sürülürken, bu bulguların akupunktur meridyenlerini doğrudan kanıtlamadığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, bu sonuçların dikkat çekici olmakla birlikte henüz kesin bir bilimsel doğrulama anlamına gelmediğini vurguluyor.

Bilim insanları temkinli

Araştırmacılar, interstisyumun varlığının kabul edildiğini ancak bunun “yeni bir dolaşım sistemi” ya da “akupunkturun biyolojik kanıtı” şeklinde yorumlanmasının erken olduğunu belirtiyor. Yapının, vücuttaki sıvı dengesinin anlaşılmasına katkı sağlayabilecek bir bağ dokusu ağı olduğu değerlendiriliyor.

Tartışmalar sürüyor

İnterstisyumun; bağışıklık sistemi, kanser hücrelerinin yayılımı ve metabolik süreçler gibi birçok alanda etkili olabileceği yönünde çeşitli hipotezler bulunsa da, bu iddialar henüz kesinleşmiş bilimsel sonuçlarla desteklenmiş değil.

Bilim dünyasında devam eden araştırmalar, insan vücudunun mikro düzeyde işleyişine dair yeni bilgiler ortaya koymaya devam ederken, interstisyum konusu da tartışmaların merkezinde yer almayı sürdürüyor.