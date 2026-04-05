Durov, Rus hükümetinin yıllarca VPN hizmetlerini engellemeye çalıştığını belirterek, bu engelleme girişimlerinin devasa bir bankacılık krizine yol açtığını söyledi:

“Dün ülke genelinde kısa bir süreliğine nakit tek ödeme yöntemi haline geldi.”

Ayrıca Durov, İran’da da Telegram’ın yasaklandığını, ancak VPN sayesinde Rusya’dakiyle benzer sonuçlar elde edilebildiğini ifade etti. Durov, kullanıcıların VPN ve proxy kurarak kısıtlamaları aşmaya devam ettiğini ve Telegram’ın trafiğinin tespit edilmesini ve engellenmesini zorlaştıracaklarını belirtti:

“Artık tüm ülke bu saçma kısıtlamaları aşmak için harekete geçti. Binlerce kişi VPN ve proxy kuruyor. Biz de buna ayak uydurmaya devam edeceğiz.”

Rusya’da dün çok sayıda bankacılık uygulamasına erişim sorunları yaşanırken, ödeme terminalleri kısa süreliğine devre dışı kaldı. Rusya hükümeti, Telegram’ın yanı sıra WhatsApp ve YouTube gibi uluslararası uygulamalara da erişim engeli getirmişti.