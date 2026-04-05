Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2025 yılı dördüncü çeyrek İletişim Hizmetleri İstatistikleri Raporu’nu değerlendiren Uraloğlu, dijitalleşme sürecinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Mobil Abone Sayısı 99,7 Milyona Yükseldi

Uraloğlu, mobil telefon abone sayısının 2025’in son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 99,7 milyona ulaştığını bildirdi.

Sabit telefon abone sayısında ise düşüş yaşandı. 2024’ün son çeyreğinde 9,03 milyon olan abone sayısı, 2025’in aynı döneminde 8,4 milyona geriledi.

İnternet Aboneliği 97,4 Milyon Oldu

Toplam internet abone sayısının yüzde 1,1 artışla 97,4 milyona yükseldiğini belirten Uraloğlu, mobil internetin en büyük paya sahip olduğunu vurguladı.

Fiber internet kullanımındaki artış da dikkat çekti:

Eve kadar fiber (FTTH) abone sayısı yüzde 26,7 artarak 8,6 milyona ulaştı

Toplam fiber abone sayısı yüzde 22 artışla 9,8 milyona çıktı

Veri Kullanımı Rekor Kırdı

Geniş bant internet kullanımındaki artışın sürdüğünü belirten Uraloğlu, toplam veri trafiğinin yüzde 17,1 artarak 24,2 milyon terabayta ulaştığını açıkladı.

Sabit internet trafiği yüzde 15,8 arttı

Mobil internet trafiği yüzde 23 yükseldi

Mobil Ses Trafiği 76,8 Milyar Dakika

2025’in son çeyreğinde sabit ses trafiği 1,3 milyar dakika olurken, mobil ses trafiği 76,8 milyar dakika olarak kaydedildi.