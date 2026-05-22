Burhanettin Duran, uluslararası sularda aktivistlere yönelik müdahaleye ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail hükümetini sert sözlerle eleştirdi. Duran, yaşananların insanlık değerlerini hiçe sayan yeni bir utanç örneği olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duran, uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale ve aktivistlerin maruz kaldığı muamelenin, İsrail hükümetinin “karanlık siciline eklenmiş yeni bir utanç vesikası” olduğunu ifade etti.

“Gazze’deki Dramı Dünyaya Duyurma Çabası İnsanlık Onurunu Gösteriyor”

Farklı ülkelerden bir araya gelen aktivistlerin, Gazze’de yaşanan insani dramı dünyaya duyurma çabasının büyük önem taşıdığını belirten Duran, bu girişimin vicdan, dayanışma ve insanlık onurunun hâlâ ayakta olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmaların ve devlet kurumlarının koordineli çabasının vatandaşların güvenli şekilde yurda dönüşünde belirleyici rol oynadığını vurgulayan Duran, yaralanan gönüllülere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Duran açıklamasında, Filistin halkının yanında duran ve zulme karşı tavır sergileyen herkesi saygıyla selamladığını da ifade etti.