Türk Tabipleri Birliği, CHP’nin kurultay sürecine ilişkin mahkeme kararına yönelik yaptığı açıklamada, Türkiye’de demokratik düzenin bir kez daha ağır bir müdahaleyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin geçmişte darbeler, muhtıralar ve kayyum uygulamaları nedeniyle demokratik açıdan büyük zarar gördüğü hatırlatılarak, son kararın da benzer şekilde siyasi iradeyi hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık üç yıl önce gerçekleştirilen bir kurultaya ilişkin alınan yargı kararının, seçilmiş parti yönetimini görevden uzaklaştırma sonucunu doğurduğu belirtilerek, sandıkla ortaya çıkan iradenin yargı yoluyla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı savunuldu.

TTB, yaşanan sürecin yalnızca siyasi bir mesele olmadığını, doğrudan demokrasiye ve halkın tercih hakkına yönelik bir müdahale niteliği taşıdığını vurguladı.

“TEMEL HAKLAR DEMOKRASİYLE GÜVENCE ALTINDADIR”

Açıklamada ayrıca demokratik ortamın zayıfladığı toplumlarda temel hak ve özgürlüklerin de tehdit altına gireceği belirtilerek, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda yalnızca yaşam ve sağlık hakkının değil, tüm temel hakların zarar göreceği kaydedildi.

Türk Tabipleri Birliği, alınan kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, siyasi iktidara ve CHP yönetimine kayyum olarak atandığı öne sürülen isimlere, ortaya çıkan sonuçların ortadan kaldırılması için girişimde bulunma çağrısı yaptı.

“DEMOKRASİNİN YANINDAYIZ” MESAJI

TTB açıklamasında, antidemokratik müdahalelerin karşısında olduklarını vurgulayarak, demokrasi ve halk iradesinin korunması yönündeki tutumlarını kamuoyuyla paylaştı.