Lütfü Savaş, mahkeme kararının ardından yaptığı ilk açıklamada, sürecin yalnızca siyasi bir tartışma olmadığını belirterek, Türkiye’de demokrasi ve yargı açısından önemli bir aşamaya işaret ettiğini ifade etti.

Savaş, söz konusu davanın “son yüzyılın siyaset açısından en önemli dosyalarından biri” olduğunu savunarak kararın geniş bir etki alanına sahip olduğunu dile getirdi.

“CHP Sadece Bir Parti Değil”

Açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi’ne de değinen Savaş, partinin tarihsel önemine vurgu yaptı. CHP’nin yalnızca üyelerinin değil, aynı zamanda Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına inanan geniş bir kesim tarafından sahiplenildiğini belirtti.

“Demokrasi ve Adalet Açısından Önemli Bir Süreç”

Lütfü Savaş, kararın Türkiye’deki siyasi partiler ve demokratik sistem açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, sürecin hem demokrasi hem de adalet açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Savaş, açıklamasının sonunda kararın Türkiye siyaseti için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğine işaret etti.