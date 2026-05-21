Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, söz konusu kararın ülkede derinleşen demokrasi ve hukuk krizinin yeni bir halkası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yargı eliyle demokratik süreçlere, halk iradesine ve siyasete müdahale edildiği öne sürülerek, bunun toplumsal muhalefete yönelik bir baskı niteliği taşıdığı savunuldu. Bu durumun mevcut toplumsal krizleri daha da derinleştirdiği ve demokrasiye duyulan güveni zayıflattığı belirtildi.

TMMOB, ülkenin ihtiyacının baskıyı ve kutuplaşmayı artıran uygulamalar değil, halk egemenliğini esas alan demokratik bir hukuk düzeni olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca, siyasi iktidara hukuka uygun hareket etme ve toplumun ekonomik ile sosyal sorunlarına çözüm üretme çağrısı yapıldı.

Birlik, demokrasi, hukuk devleti ve halk iradesine yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduklarını belirterek, “Eşit, özgür ve demokratik bir Türkiye” mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklama, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadesiyle son buldu.

TMMOB açıklaması, Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzasıyla yayımlandı.