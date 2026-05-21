Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kişisel çıkarların veya bireysel ikbal arayışlarının alanı olmadığını vurguladı. Partiyi “milletin egemenlik mücadelesinin temsilcisi” olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, CHP’nin tarihsel sorumluluğuna dikkat çekti.

“Süreci Ayrışma Değil Kenetlenme Fırsatı Olarak Görmeliyiz”

Kurultayla ilgili mahkeme kararına değinen Kılıçdaroğlu, yaşanan gelişmelerin bir ayrışma değil, aksine parti içinde kenetlenme fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Tartışmaların büyütülmemesi gerektiğini belirterek, sürecin sağduyu ile yönetilmesi çağrısında bulundu.

“Kırgınlıklar Değil Ortak Akıl Esas Olmalı”

Kılıçdaroğlu, açıklamasında parti içinde kırgınlıkların bir kenara bırakılması gerektiğini belirterek, “ciddiyet, sükûnet ve kucaklaşma” vurgusu yaptı. Sürecin geçmiş dönem yöneticileri, milletvekilleri ve teşkilatla birlikte uyum içinde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

“CHP’yi Tartışmaların Dışına Taşıyacağız”

Eski CHP Genel Başkanı, partinin bu tartışmalı süreci aşacağına inandığını belirterek, CHP’nin iktidar hedefinden uzaklaşmayacağını söyledi. Parti tabanına ve kamuoyuna “sükûnet ve birlik” mesajı veren Kılıçdaroğlu, CHP’nin yoluna daha güçlü devam edeceğini ifade etti.