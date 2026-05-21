CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'tedbirli mutlak butlan’ kararı verdi.

Gelişmenin ardından CHP MYK olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası yapılana açıklamada 'Genel merkezi terk etmeyeceğiz' denildi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm CHP Örgütüne acil kotuyla tüm partilileri CHP Genel Merkezine davet ederek “Omuz omuza, tek yürek demokrasiye, dayanışmaya ve kalkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Genel Merkeze davet ediyoruz.” dedi.