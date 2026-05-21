Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi Başkentlilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kurban satış ve kesim

alanlarında oluşabilecek hayvansal atıklara bağlı haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla kapsamlı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaparken Ankara Zabıtası da ilçe zabıta müdürlükleriyle koordineli bir şekilde vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik

ortamda dini vecibelerini yerine getirebilmesi amacıyla gerekli tedbirleri aldı.

BELPLAS AŞ iş başında

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BelPlas AŞ’ye bağlı 192 personel ve 57 araç, kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ankara genelinde belirlenen noktalarda görev yapan ekipler, özellikle hayvansal

atıklardan kaynaklanabilecek sinek, larva ve diğer haşerelere karşı yoğun mücadele veriyor. Vatandaş sağlığını önceleyen çalışmalar kapsamında; satış alanları, kesim noktaları, atık toplama bölgeleri ve çevresinde düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca oluşabilecek kötü koku ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla titiz çalışma yürütüyor.

Kurban satış alanlarında sıkı denetimler

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kurban satış ve kesim alanlarında vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor. Ekipler; hayvanlara ait veteriner sağlık raporları, küpe ve kayıt durumları ile nakil belgelerini kontrol erdiyor, geçici kurban satış yerlerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kayıtlarını da inceliyor. Bununla beraber kurban hayvanlarının taşınması ve sevki sırasında mevzuata uygunluk denetlenirken, vatandaşlardan gelen şikâyet ve talepler doğrultusunda gerekli idari işlemler uygulanıyor.

"Satış alanlarında hijyen kurallarını da önceliyoruz"

Kurban Bayramı öncesinde başlayan çalışmalarla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Daire Başkanı Mustafa Şener, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilimiz genelinde faaliyet gösteren kurban satış yerlerinde incelemelerde bulunuyoruz. Özellikle hayvanların menşei

kâğıtları ve sağlık durumlarının denetimlerini Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle Veteriner İşleri, Sağlık İşleri ve Zabıta Daire Başkanlıklarıyla koordineli bir şekilde aralıksız sürdürüyoruz. Satış alanlarında hijyen kurallarını da önceliyoruz. Hayvanların yerleşimlerinden önce gerekli dezenfeksiyon işlemleri, gübrelik alanların düzgün şekilde ilaçlanması ve devamında bertarafı gibi işlemler birinci önceliğimiz” dedi.

"Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü sıkıntılarında vatandaşlarımızın yanlarında olacağız"

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz da toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle özellikle Ankaralı vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirmesi amacıyla kurban pazarlarında toplum sağlığını etkileyebilecek salgınların önüne geçebilmek için tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. Bu tedbirler kapsamında salgın

hastalıklar ve enfeksiyonlara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerimiz başlamıştır. Asıl amacımız vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde, sağlıklı alanlarda kurbanlarını kesmeleri ve dini vecibelerini yerine getirmeleridir. Özellikle Valiliğimizin yayımladığı genelge kapsamında vatandaşlarımızın yasal kesim alanlarında kurbanlarını kesmeleri ve cezai işlemlerle karşılaşmamaları konusunda dikkatli olmalarını öneriyoruz. İlgili daire başkanlıklarımızla birlikte kurban pazarları ve kesim alanlarında sahadayız. Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü sıkıntılarında vatandaşlarımızın yanlarında olacağız.”

Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ise bayram süresince denetimlerin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Zabıta Daire Başkanlığı olarak ilçe zabıtalarımızla eş güdüm içerisinde Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik ortamda kurbanlarını kesip dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için gereken her türlü tedbiri aldık. Bayram boyunca da tüm kurban kesim alanlarında ilçe zabıtalarımızla birlikte görev alacağız. Şimdiden bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz.”