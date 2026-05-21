İlçe genelindeki denetimlerde gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, ambalaj durumu, hijyen şartları ve işletmelerin üretim koşulları incelendi.
Denetimlerde özellikle dondurulmuş gıda ürünleri ile tatlı üretim alanlarına ağırlık verildi. Ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünler hakkında tutanak tutarak işlem başlattı.
Zabıta Müdürü Sezgin Karakuş bayram öncesi gıda denetimlerini artırdıklarını belirterek, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.
Bayram süresince denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA