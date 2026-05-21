Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sempozyuma gönderdiği yazılı mesajda Sezai Karakoç’un yalnızca edebiyat alanında değil, fikir ve düşünce dünyasında da önemli bir iz bıraktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Sezai Karakoç’un “diriliş düşüncesiyle milletin ruh köklerine ışık tuttuğunu” belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sezai Karakoç, kalemiyle yalnızca edebiyatımıza değil, düşünce hayatımıza da yön veren müstesna bir şahsiyettir.”

Erdoğan ayrıca, Karakoç’un inanç, medeniyet ve kimlik eksenindeki fikirlerinin nesiller boyunca yol gösterici olduğunu ifade etti. Kültürel ve medeniyet değerlerinin korunması açısından bu tür akademik çalışmaların büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Hüseyin Yayman: “Sezai Karakoç’un şiiri hissedilir”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Hüseyin Yayman, Sezai Karakoç’un Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biri olduğunu söyledi.

Yayman, özellikle Karakoç’un unutulmaz şiiri “Mona Roza”ya değinerek şunları kaydetti:

“Sezai Karakoç’un şiiri sadece okunmaz, hissedilir. Onun dizeleri insanın kalbine dokunur.”

Karakoç’un şiiri yalnızca estetik bir sanat olarak görmediğini belirten Yayman, onun eserlerinde fikir, ahlak ve medeniyet tasavvurunun güçlü şekilde işlendiğini ifade etti.

“Diriliş düşüncesi toplumsal bir çağrıdır”

Konuşmasında Sezai Karakoç’un düşünce yönüne de dikkat çeken Yayman, Karakoç’un sadece bir şair değil, aynı zamanda milletin yeniden kendi ruhuyla buluşmasını isteyen büyük bir mütefekkir olduğunu söyledi.

Diriliş düşüncesinin; toplumun, kültürün ve insanın yeniden inşasına yönelik güçlü bir çağrı taşıdığını belirten Yayman, Karakoç’un “köklerden geleceğe yürümeyi” savunan bir fikir adamı olduğunu dile getirdi.

Sezai Karakoç’un Mirası Akademik Çalışmalarla Yaşatılıyor

Türkiye’nin önemli fikir ve edebiyat insanlarından biri olarak kabul edilen Sezai Karakoç’un eserleri ve düşünce dünyası, düzenlenen sempozyumlarla yeni nesillere aktarılmaya devam ediyor.

Akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen oturumlarda Karakoç’un şiir anlayışı, medeniyet tasavvuru, diriliş düşüncesi ve Türk edebiyatına katkıları ele alındı.