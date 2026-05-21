Yenimahalle Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede mevcut bulunan 11 mobil atık getirme merkezine ek olarak 25 yeni atık toplama noktası hizmete alındı. Yeni uygulamayla birlikte geri dönüştürülebilir atıkların daha etkin şekilde toplanması amaçlanıyor.

Kurulan merkezlerde vatandaşlar; kağıt, plastik, cam ve metal ambalaj atıklarının yanı sıra kullanılmış bitkisel yağ, pil ve elektronik atıkları da ayrı şekilde teslim edebilecek. Böylece atıkların çevreye zarar vermeden geri dönüşüm sistemine kazandırılması sağlanacak.

İklim Değişikliğiyle Mücadeleye Destek

Projeyle birlikte çevre kirliliğinin azaltılması, doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Atıkların kaynağında ayrıştırılması sayesinde sera gazı salınımının düşürülmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının güçlendirilmesi planlanıyor.

Belediye yetkilileri, sıfır atık bilincinin toplum genelinde yaygınlaşmasının çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

“Daha Yaşanabilir Bir Kent İçin Çalışıyoruz”

Fethi Yaşar, çevre odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Sıfır atık uygulamalarımızı yaygınlaştırarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Yenimahalle oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.