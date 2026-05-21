Söz konusu gelişmenin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan ve kamuoyunda “mutlak butlan davası” olarak bilinen süreç kapsamında yaşandığı belirtildi. İddiaya göre Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kurultayda usulsüzlük yapıldığı yönündeki başvuruyu değerlendirerek dikkat çeken bir karara imza attı.

Kararda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği öne sürüldü. Aynı karar kapsamında partinin yönetiminin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine devredilmesinin hükme bağlandığı ifade edildi.

Siyasi Tepkiler ve İlk Açıklamalar

Haberde ayrıca CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karara tepki gösterdiği bilgisi yer aldı. Kararın ardından siyasi kulislerde geniş yankı oluştuğu, sürecin parti içinde ve kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirmesinin beklendiği aktarıldı.