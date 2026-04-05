Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, inceleme sürecine ilişkin bilgiler şu şekilde paylaşıldı:
- Çeri domates: İstanbul’da faaliyet gösteren bir tüccar tarafından Antalya Kumluca Hali’ndeki komisyoncudan 50 TL’ye alınan ürün, İstanbul’daki zincir markete 110 TL’ye satıldı. Market tarafından ise tüketiciye 250 TL’den sunuldu.
- Çengelköy salatalık: İstanbul’daki komisyoncu tarafından zincir markete 60 TL’ye satıldı, market ise tüketiciye 135 TL’den sundu.
- Kırmızı biber: Antalya Kumluca Hali’ndeki komisyoncu tarafından İstanbul’daki tüccara 70 TL’ye satıldı, tüccar zincir markete 100 TL’ye sattı, market de tüketiciye 225 TL’den sundu.
Bakanlık, yapılan değerlendirmeler sonucunda adı geçen firmalarca haksız fiyat artışı yapıldığının tespit edildiğini ve konunun idari yaptırımlar uygulanması amacıyla Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:
“Ticaret Bakanlığı olarak, üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda fiyat hareketlerini yakından takip etmeye, piyasalarda adil, şeffaf ve dengeli fiyat oluşumunu sağlamaya, tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizi ülke genelinde kesintisiz ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Fırsatçılığa ve haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir.”