Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, inceleme sürecine ilişkin bilgiler şu şekilde paylaşıldı:

Bakanlık, yapılan değerlendirmeler sonucunda adı geçen firmalarca haksız fiyat artışı yapıldığının tespit edildiğini ve konunun idari yaptırımlar uygulanması amacıyla Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Ticaret Bakanlığı olarak, üretimden tüketime kadar tüm aşamalarda fiyat hareketlerini yakından takip etmeye, piyasalarda adil, şeffaf ve dengeli fiyat oluşumunu sağlamaya, tüketicilerimizin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizi ülke genelinde kesintisiz ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. Fırsatçılığa ve haksız fiyat artışlarına karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir.”