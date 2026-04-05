Kaza, saat 23.00 sıralarında Nalçık Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, G.B. yönetimindeki 38 AKT 990 plakalı minibüs seyir halindeyken arızalandı. Bu sırada Ş.E. idaresindeki 38 EE 124 plakalı hafif ticari araç minibüse arkadan çarptı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, minibüsteki 1’i bebek 4 kişi ile hafif ticari araçtaki 2 kişinin yaralandığını tespit etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kayseri’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.