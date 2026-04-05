Bordo-mavililerin Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yapılan açıklamalara tepki gösteren Kafkas, şunları ifade etti:

“Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiğimiz maçtan sonra Metin Öztürk’ün hadsiz ve gerçekleri çarpıtan açıklamaları, yaşananların üstünü örtme çabasından başka bir şey değildir. Trabzon’a gelen herkese bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kulübümüzün vakarına yakışır şekilde misafirperverlik gösterilir. Bu bizim kültürümüzdür.”

Kafkas, Metin Öztürk’ün “çirkinlik” olarak nitelendirdiği tabloya da sert tepki gösterdi:

“Asıl çirkinlik; etik değerleri ayaklar altına alıp sonra ‘mağdur edebiyatı’ yapmaktır. Bizim anlaşma sağladığımız 18 yaşındaki bir oyuncuya sonradan daha yüksek para teklif edip transferi bozmak asıl çirkinliktir. Bununla yetinmeyip ‘parasını verip aldık’ diyebilecek kadar aciz bir duruma düşmektir.”

Trabzonspor’un hukukuna ve onuruna yönelik müdahalelere karşı tavırlarının net olduğunu vurgulayan Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir kulübü düşman olarak görmeyiz. Ancak Trabzonspor’un hukukuna, emeğine ve onuruna yönelik bir müdahale varsa tavrımız nettir. İhaneti ‘transfer politikası’, kurnazlığı ‘yöneticilik’, organize temasları da ‘doğal süreç’ gibi göstermeye çalışanlara karşı susacak, el uzatacak değiliz.”

Kafkas açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bugün konuşulan mesele, kimsenin kimseyi nasıl karşıladığı değil; kimin neyi, ne kadar hak ettiği meselesidir. Metin Öztürk’ün kamuoyu önünde hamasi cümleler kurmadan önce vicdan muhasebesi yapması gerekir.”