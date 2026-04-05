Süper Lig’de günün açılış maçları saat 14:30’da oynanacak. Samsunspor sahasında Konyaspor’u konuk ederken, Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.

Saat 17:00’de Antalyaspor ile Eyüpspor mücadelesi oynanacak.

Günün zirvesi ise saat 20:00’deki dev derbi: Fenerbahçe - Beşiktaş.

1’inci Lig’de Kritik Maçlar

TFF 1. Lig’de saat 16:00’da Sivasspor ile Esenler Erokspor karşılaşacak.

Saat 19:00’da ise Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor’u ağırlayacak.

Basketbolda Heyecan Sürüyor

Basketbol Süper Ligi kapsamında saat 13:00’te Aliağa Petkimspor ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

Saat 15:30’da ise Galatasaray Basketbol, Bursaspor Basketbol ile mücadele edecek.

Akdeniz Derbisi Koşulacak

At yarışlarında günün en önemli organizasyonlarından biri olan Akdeniz Derbisi, saat 16:30’da gerçekleştirilecek. Türk atçılığının prestijli koşuları arasında yer alan yarış, büyük heyecana sahne olacak.

5 Nisan Pazar günü spor gündemi, futbol derbisi başta olmak üzere birbirinden önemli karşılaşmalarla dolu olacak. Sporseverler ekran başında heyecan dolu bir gün yaşayacak.