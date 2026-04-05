Açıklamasına hayatını kaybeden Orhan Kaynak için taziye dileklerini ileterek başlayan Öztürk, Trabzonspor camiasının geçmişteki önemine vurgu yaptı. Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Öztürk, “Yönetimler gelir geçer, camialar kalır. Trabzon her zaman futbol kenti kimliğiyle gönlümüzdeydi. Ancak son 2-3 gündür Trabzon yönetiminin başlattığı anlamsız bir kara propaganda ile karşı karşıyayız” dedi.

“Uğurcan Çakır Provokasyonla Yıpratıldı”

Milli kaleci Uğurcan Çakır üzerinden yapılan tartışmalara da değinen Öztürk, oyuncunun hedef haline getirildiğini savundu. Öztürk, “Uğurcan Çakır bugün yönetim eliyle provoke edildi. O olmasaydı milli takımımız önemli başarılar elde edemezdi. Onu yetiştiren Trabzon’dur, buna saygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Transfer sürecine de değinen Öztürk, oyuncunun beklentilerin üzerinde bir bedelle kadroya katıldığını belirterek, bu süreçte herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

“Bu Çirkinlik Trabzon Yönetimine Yakışmadı”

Trabzonspor yönetimine sert eleştiriler yönelten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Uğurcan Çakır’ın psikolojik olarak yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. Bu çirkinlik Trabzon yönetimine yakışmadı. Biz tüm takımları en iyi şekilde karşılayan bir kulübüz. Ancak burada ne karşılayan oldu ne uğurlayan. Bunu kendilerine yakıştıramadık.”

“Küfürlü Tezahüratlar Devam Etti”

Maç sırasında ve sonrasında yaşanan atmosferi de eleştiren Öztürk, statta kendilerine yönelik küfürlü tezahüratların sürdüğünü öne sürdü. Yayıncı kuruluşu da eleştiren Öztürk, bu görüntülerin sansürlenmeden verilmesine tepki gösterdi.

Trabzonspor’un sahadan 2-1 galip ayrıldığı mücadele sonrası yapılan bu açıklamalar, iki kulüp arasındaki gerilimi daha da artırdı.