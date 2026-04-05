Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 3’üncü dakikada Paul Onuachu’nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda üstünlüğünü koruyan Trabzonspor, soyunma odasına avantajlı girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 48’inci dakikada Willy Singo ile eşitliği yakaladı. Ancak bu gole yanıt gecikmedi. 62’nci dakikada Nwaiwu’nun kafa vuruşu Trabzonspor’u yeniden öne geçirdi: 2-1.

Kalan dakikalarda iki takım da pozisyonlar bulsa da skor değişmedi ve Trabzonspor sahadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev alırken, mücadele yüksek tempoda geçti. Sarı kartların da çıktığı maçta tansiyon zaman zaman yükseldi.

Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da tribünden takip etti. Ayrıca Trabzonspor efsanelerinden Cemil Usta’nın ailesi ve eski futbolcu Jaja Coelho da stadyumda ağırlandı.

Bu sonuçla Trabzonspor, sahasında önemli bir galibiyet alırken, Galatasaray zirve yarışında kritik bir kayıp yaşadı.