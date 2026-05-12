Fethi Yaşar, engelli bireyler ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla faaliyet gösteren Nefes Engelliler Birimi’nin yıl sonu sergisine katıldı. Etkinlikte el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

ANKAMALL’da Kermes Açılışı Yapıldı

Yenimahalle Belediyesi Nefes Engelliler Sosyal Tesisi tarafından düzenlenen etkinlik, ANKAmall AVM’de gerçekleştirildi. Açılışa belediye yöneticileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Engeller Fırsat Verildiğinde Ortadan Kalkıyor”

Açılışta konuşan Fethi Yaşar, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve üretim süreçlerine katılımını desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Yaşar, “Fırsat ve ortam yaratıldığında ortada engel kalmıyor” ifadelerini kullandı.

El Emeği Ürünler Sergilendi

Etkinlik kapsamında engelli bireyler ve dernekler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergilendi. Stantları ziyaret eden Fethi Yaşar, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sosyal Destek ve Eğitim Vurgusu

Fethi Yaşar, belediye olarak engelli bireylere yönelik sosyal tesisler, eğitim desteği ve çeşitli projeler yürüttüklerini belirterek, hizmetlerin sürdürüleceğini ifade etti.