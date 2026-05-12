Siirt’te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce’nin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, tutuklu sanık üst komşu Şükrü Kaya’ya ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis cezası verirken, eşi Fatma Kaya beraat etti.

Olay 2025’te Meydana Geldi

Olay, 18 Aralık 2025’te Barış Mahallesi’ndeki lojmanda gerçekleşti. Yakınlarının haber alamadığı Gülhan Börülce için yapılan ihbar sonrası adrese giden ekipler, kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Soruşturma Komşulara Ulaştı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada üst komşular Şükrü Kaya ve eşi Fatma Kaya gözaltına alındı. Şükrü Kaya’nın ifadesinde yasa dışı bahis nedeniyle borçlandığını ve cinayeti planladığını itiraf ettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, sanığın çaldığı altınları kuyumcuda bozdurduğu anların güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdığı aktarıldı.

Ağır Cezalar Verildi

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme, Şükrü Kaya’yı “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “nitelikli yağma” suçundan ise 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Fatma Kaya ise tüm suçlamalardan beraat etti.